The Secret of Nikola Tesla: el film que revive la historia del inventor que soñó con transmitir energía sin cables

Para quienes disfrutan de los documentales y películas basadas en hechos históricos, “The Secret of Nikola Tesla” (1980) es una de las producciones más recomendadas para conocer la vida y la obra de uno de los inventores más revolucionarios de la historia.

La película biográfica retrata el recorrido de Nikola Tesla, desde sus inicios en Europa hasta su llegada a Estados Unidos, donde desarrolló algunos de los avances tecnológicos que cambiaron para siempre la forma en que la humanidad utiliza la electricidad.

La producción también muestra la intensa competencia que mantuvo con Thomas Edison, defensor de la corriente continua, mientras Tesla impulsaba la corriente alterna, sistema que finalmente terminó imponiéndose y que hoy abastece las redes eléctricas de gran parte del mundo.

La Torre Wardenclyffe, el proyecto más ambicioso de Tesla

Uno de los momentos centrales de la película es el desarrollo de la Torre Wardenclyffe, construida a comienzos del siglo XX en Long Island, Nueva York.

El proyecto fue financiado inicialmente por el poderoso empresario J. P. Morgan y tenía como objetivo crear una estación capaz de transmitir comunicaciones inalámbricas alrededor del planeta. Tesla también sostenía que, en una etapa posterior, la misma tecnología podría utilizarse para enviar energía eléctrica sin necesidad de cables.

La enorme torre, de casi 60 metros de altura, representaba una idea completamente adelantada a su tiempo. Sin embargo, el proyecto nunca llegó a completarse. Las dificultades económicas, la falta de nuevos inversores y las dudas sobre su viabilidad provocaron que las obras quedaran inconclusas y, años más tarde, la estructura fuera demolida.

Entre la historia y el mito

Con el paso de los años, la Torre Wardenclyffe dio origen a numerosas teorías. Algunas sostienen que Tesla estaba muy cerca de desarrollar un sistema para distribuir energía gratuita a todo el mundo y que su proyecto fue frenado por intereses económicos.

Sin embargo, los historiadores señalan que no existen pruebas concluyentes que demuestren una conspiración para ocultar ese invento. Lo que sí está documentado es que Tesla enfrentó serios problemas de financiamiento y que muchos de sus proyectos requerían tecnologías y recursos que aún no estaban disponibles en aquella época.

Un legado que sigue vigente

Más de un siglo después, Nikola Tesla continúa despertando admiración por la magnitud de sus ideas. Muchas de sus investigaciones sobre corriente alterna, motores eléctricos, radio y transmisión inalámbrica fueron fundamentales para el desarrollo de la tecnología moderna.

“The Secret of Nikola Tesla” permite recorrer esa apasionante historia y conocer el sueño del científico que imaginó un mundo conectado por la electricidad mucho antes de que existieran internet, los teléfonos móviles o las redes inalámbricas.

La película no solo repasa los logros del inventor, sino que también invita a reflexionar sobre cómo las grandes ideas, incluso aquellas que parecen imposibles en su tiempo, pueden inspirar el futuro de la ciencia y la tecnología.