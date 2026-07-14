Cine Club Sociedad Italiana presenta La Grazia, una de las películas italianas más premiadas del año

El Cine Club de la Sociedad Italiana vuelve a ofrecer una destacada propuesta para los amantes del séptimo arte con la proyección de “La Grazia: La belleza de la duda”, una de las producciones más reconocidas del cine italiano contemporáneo.

La función se llevará a cabo el viernes 17 de julio a las 21:30 horas, en la Sala Calefaccionada de la institución.

Dirigida por el prestigioso realizador Paolo Sorrentino, la película presenta una profunda historia protagonizada por Toni Servillo, junto a Anna Ferzetti, Orlando Cinque y Massimo Venturiello.

La trama sigue a Mariano De Santis, un presidente ficticio de la República Italiana que, mientras transita el final de su mandato, debe enfrentar difíciles decisiones políticas y personales. El eje del relato gira en torno al debate sobre una ley de eutanasia, situación que lo llevará a cuestionar sus convicciones y a enfrentarse a un intenso conflicto moral sobre la paternidad, la conciencia y el sentido de la vida.

Con una duración cargada de emociones, romance y drama, la película recibió importantes reconocimientos internacionales. En el Festival de Venecia 2025, Toni Servillo obtuvo la Copa Volpi al Mejor Actor, mientras que el filme también cosechó 14 nominaciones a los Premios David di Donatello, dos nominaciones a los Premios del Cine Europeo y el Hugo de Plata al Mejor Guion en el Festival Internacional de Cine de Chicago.

La crítica especializada también destacó la producción. El diario español El País la definió como “un estimulante elogio del conocimiento, la templanza y la duda”, mientras que El Mundo calificó a Sorrentino como “en estado de gracia”, resaltando la belleza visual y la profundidad de una obra que invita a reflexionar sobre la vida y las decisiones humanas.

Las entradas tienen un valor de $5.000 para el público en general y $4.000 para socios.

Una excelente oportunidad para disfrutar en pantalla grande de una de las películas más destacadas del cine italiano actual y continuar acercándose a las mejores producciones internacionales a través del Cine Club de la Sociedad Italiana.