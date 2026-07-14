Derecho en Radio: Jazmín Roggero habló sobre los bienes en el matrimonio y los acuerdos prenupciales

En una nueva edición de “Derecho en Radio”, la abogada Jazmín Roggero, del Estudio Jurídico Cattani, Curia y Asociados, abordó un tema que genera muchas consultas: el régimen de bienes en el matrimonio.

Durante la columna explicó las diferencias entre los bienes propios, que pertenecen exclusivamente a uno de los cónyuges, y los bienes gananciales, adquiridos durante el matrimonio con el esfuerzo de la pareja.

Además, respondió preguntas frecuentes sobre los acuerdos prenupciales, cómo se realizan, si pueden modificarse con el tiempo y qué sucede con los bienes ante una eventual separación.

También se refirió a la protección del hogar familiar en caso de divorcio y analizó una situación habitual: cuando se construye una vivienda con dinero ganancial sobre un terreno que es un bien propio de uno de los cónyuges.

La columna brindó información útil para comprender cómo funciona el régimen patrimonial del matrimonio y la importancia de contar con asesoramiento legal para cada caso.