Ansiedad: cómo funciona la regla 3-3-3 para recuperar la calma en momentos de estrés

La regla 3-3-3 es una técnica sencilla que busca ayudar a las personas a recuperar la atención en el presente cuando aparecen pensamientos acelerados, preocupaciones o sensaciones de ansiedad. El método propone observar tres objetos, identificar tres sonidos y mover tres partes del cuerpo para reconectar con el entorno inmediato.

La ansiedad forma parte de la respuesta natural del organismo ante situaciones de incertidumbre, exigencia o peligro. Sin embargo, cuando las preocupaciones se intensifican y comienzan a interferir en la vida cotidiana, encontrar herramientas para manejar esos momentos puede resultar importante.

Según especialistas de la Cleveland Clinic, las técnicas de conexión con el presente pueden ayudar a interrumpir pensamientos abrumadores y a procesar emociones difíciles con mayor calma.

¿Cómo se practica la regla 3-3-3?

La técnica se basa en tres pasos que pueden realizarse en cualquier lugar, sin necesidad de preparación previa.

Observar tres cosas: mirar alrededor e identificar tres objetos, prestando atención a sus colores, formas, texturas o posiciones.

mirar alrededor e identificar tres objetos, prestando atención a sus colores, formas, texturas o posiciones. Escuchar tres sonidos: concentrarse en los ruidos del ambiente, como voces, el tránsito, el sonido de un ventilador o el canto de los pájaros.

concentrarse en los ruidos del ambiente, como voces, el tránsito, el sonido de un ventilador o el canto de los pájaros. Mover tres partes del cuerpo: girar suavemente la cabeza, mover los hombros, flexionar los tobillos o abrir y cerrar las manos, registrando las sensaciones que producen esos movimientos.

La propuesta consiste en dirigir la atención hacia estímulos concretos y verificables. De esta manera, la persona puede apartar momentáneamente el foco de los pensamientos relacionados con situaciones futuras o escenarios hipotéticos.

Una herramienta para el momento, no un tratamiento

La regla 3-3-3 se relaciona con las prácticas de atención plena, que buscan reconocer lo que sucede en el momento presente. No pretende eliminar la ansiedad por completo, sino ofrecer un recurso práctico para afrontar episodios de inquietud o sobrecarga emocional.

Otras estrategias que pueden contribuir al manejo del estrés incluyen la respiración lenta y profunda, la relajación muscular progresiva, la actividad física, el descanso adecuado y el acompañamiento de personas de confianza.

No obstante, la utilidad de estas herramientas puede variar según cada persona y la intensidad de los síntomas. Cuando la ansiedad es persistente, dificulta las actividades cotidianas o afecta los vínculos personales y laborales, es importante consultar con un profesional de la salud.

La psicoterapia y, cuando corresponde, la medicación forman parte de los tratamientos disponibles. Por eso, las técnicas de autocuidado pueden ser un complemento, pero no deben reemplazar la atención profesional cuando resulta necesaria.

En momentos de preocupación intensa, detenerse unos instantes para observar, escuchar y registrar las sensaciones corporales puede ser una manera sencilla de volver al presente y afrontar la situación con mayor serenidad.