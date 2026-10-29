Denunciaron una cámara oculta en el baño de un comercio de Rafaela: el testimonio de una exempleada

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Lionela, una de las exempleadas de un comercio de Rafaela donde se descubrió una cámara que, según la denuncia, había sido colocada en el baño del local y apuntaba hacia el inodoro.

El episodio salió a la luz durante la noche del miércoles, cuando una de las trabajadoras advirtió, al pasar detrás de su empleador, que en la pantalla de su teléfono celular aparecía la imagen de una mujer dentro del baño. Al reconocer que se trataba de ella, compartió lo sucedido con una compañera y dieron aviso a la Policía.

A partir de ese descubrimiento, tres trabajadoras denunciaron la situación y comenzó una investigación para determinar las circunstancias del hecho y establecer si hubo registros de otras personas que utilizaron las instalaciones.

Uno de los aspectos que más preocupa a las exempleadas es la posibilidad de que sus hijas también hayan sido grabadas. A la incertidumbre se suman las consecuencias emocionales que, según relataron, atraviesan desde que tomaron conocimiento de lo ocurrido. Además, señalaron que se quedaron sin trabajo y reclaman que la Justicia avance con celeridad para esclarecer lo sucedido.

Durante la entrevista, Lionela compartió su experiencia y la preocupación que genera no saber con certeza qué imágenes pudieron haberse registrado ni cuál fue el destino de ese material.

El caso pone en primer plano la importancia de investigar este tipo de denuncias, resguardar la intimidad de las posibles víctimas y garantizar que se esclarezcan los hechos. Mientras avanza la investigación, las trabajadoras esperan respuestas judiciales que permitan conocer qué ocurrió y determinar las responsabilidades correspondientes.