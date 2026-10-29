Federico Caneva contó cómo se prepara la Banda Municipal Maestro Atilio Bianchi para cada presentación

En la mañana de la radio conversamos con Federico Caneva, profesor de la Banda Municipal Maestro Atilio Bianchi de Sastre, quien compartió detalles del trabajo que realizan para preparar sus presentaciones y formar parte de espectáculos como el que ofrecieron el pasado domingo en el 3.er Encuentro de Bandas, realizado en la Sociedad Italiana de María Juana.

Durante la entrevista, Caneva explicó cómo se organizan los ensayos, cuántos alumnos integran la agrupación y el proceso de preparación que hay detrás de cada actuación. Un trabajo que requiere dedicación, constancia y compromiso de quienes forman parte de la banda.

Uno de los aspectos destacados es la elección del repertorio, una tarea en la que participan sus integrantes y que permite construir una propuesta musical compartida. Cada interpretación es el resultado de un proceso colectivo, en el que la práctica y el entusiasmo se combinan para alcanzar el sonido que luego disfruta el público.

La participación de personas de distintas edades, incluidos adultos que continúan dedicando tiempo a la música y a la banda, refleja el compromiso de una agrupación que mantiene viva la tradición musical y promueve el aprendizaje y el encuentro entre generaciones.

El espectáculo presentado en María Juana fue una muestra de ese trabajo sostenido, que encuentra en cada ensayo y en cada presentación una oportunidad para seguir creciendo y compartir la pasión por la música.