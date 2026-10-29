Héctor Pazos habló en Comunicándonos sobre el significado de la posible visita del papa León XIV a la Argentina

En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, dialogamos con Héctor Pazos, sacerdote de San Francisco y exintegrante de la comunidad religiosa de Don Orione, en Claypole, lugar que estará vinculado a la visita del papa León XIV a la Argentina.

Durante la entrevista, Pazos reflexionó sobre el significado que tendría la llegada del Sumo Pontífice al país, tanto para la comunidad católica como para quienes profesan otras creencias o no pertenecen a ninguna religión.

La figura del Papa trasciende el ámbito estrictamente religioso. Como referente de la Iglesia católica y líder espiritual para millones de personas, su presencia representa una oportunidad para renovar la fe, fortalecer la esperanza y abrir espacios de diálogo sobre los desafíos sociales y humanos de la actualidad.

En ese sentido, la conversación permitió abordar las expectativas que despierta una eventual visita papal y la importancia de su mensaje en una sociedad atravesada por distintas realidades, donde valores como la solidaridad, la paz, el respeto y el compromiso con los demás pueden generar puntos de encuentro más allá de las diferencias religiosas.

El testimonio de Héctor Pazos aportó una mirada cercana sobre lo que representa la figura de León XIV y sobre las expectativas que una visita de estas características puede despertar en la Argentina.