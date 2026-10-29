María Juana se suma al programa “Un árbol, un graduado” de la UNL

La Comuna de María Juana firmó un convenio de cooperación con la Universidad Nacional del Litoral (UNL) para incorporarse al programa “Un árbol, un graduado”, una iniciativa que promueve el cuidado del ambiente y el desarrollo sostenible.

La presidenta comunal de María Juana, Lic. Zulma Maciel, participó de la firma del acuerdo realizada en el Rectorado de la UNL, en la ciudad de Santa Fe, junto a la rectora de la institución, Prof. Laura Tarabella.

En el marco de esta propuesta, la localidad recibió árboles de especies nativas, entre ellas algarrobos y aromitos, que contribuirán a fortalecer los espacios verdes y promover la biodiversidad.

El programa busca vincular la educación universitaria con el compromiso ambiental, impulsando acciones concretas que favorezcan el cuidado del entorno y la construcción de comunidades más sostenibles.

Con esta incorporación, María Juana suma una nueva iniciativa orientada a la protección del ambiente y al desarrollo de acciones que beneficien a las futuras generaciones.