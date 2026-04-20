“Argentina Sangra” llega a María Juana en una nueva edición del Ciclo Cine Urgente

Pueblo Vivo María Juana junto al Cine Club de Sociedad Italiana invitan a la comunidad a participar de una nueva propuesta cultural y de reflexión en el marco del “Ciclo Cine Urgente”. En esta oportunidad, se proyectará el documental “Argentina Sangra… por las barrancas del Paraná”, una obra que pone el foco en una de las problemáticas estructurales más relevantes del país.

La función se llevará a cabo el miércoles 22 de abril a las 20:30 horas, en la Sociedad Italiana, con modalidad de entrada “a la gorra”, permitiendo el acceso libre a todo el público.

Dirigido por Andrés Cedrón, el documental (Argentina, 2026 – 88 minutos) examina en profundidad las consecuencias económicas, sociales y ambientales derivadas de la concesión de la Hidrovía Paraná durante la década del noventa, así como el actual debate en torno a su relicitación. A través de testimonios de referentes sociales, trabajadores, académicos y habitantes de zonas ribereñas, la obra conecta conflictos locales con dinámicas estructurales del país.

Inspirado en el libro de Luciano Orellano, el filme expone una realidad preocupante: por el río Paraná circula cerca del 80% de la producción agroexportadora nacional, pero la riqueza generada no permanece en las comunidades cercanas, donde persisten altos niveles de desigualdad y pobreza.

Además, el documental aborda temas sensibles como la evasión impositiva, la fuga de capitales y la falta de control estatal sobre las grandes multinacionales que operan en los puertos, invitando a la reflexión colectiva y al debate.

De esta manera, el Ciclo Cine Urgente continúa acercando producciones comprometidas con la realidad social, generando espacios de encuentro y conciencia en la comunidad de María Juana.