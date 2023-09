Argentina: ¿sin Ministerio y sin políticas ambientales?

El gran ganador de las elecciones PASO a nivel nacional, Javier Milei, en varias oportunidades negó la existencia del cambio climático y vaticinó eliminar el Ministerio de Ambiente en caso de ser elegido para conducir los destinos de la Argentina los próximos cuatro años.

El calentamiento global es una cuestión que está respaldada por la evidencia científica y desde hace años hay consenso sobre su existencia. Una especialista en la materia manifestó su preocupación ante los reiterados dichos del candidato a presidente Javier Milei

Valeria Berros, Doctora en Derecho, profesora de la UNL e investigadora del Conicet, explicó: “El cambio climático es algo que está confirmado desde hace muchísimo tiempo por reconocidos investigadores. Muchos de ellos integran la plataforma Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), una organización de Naciones Unidas que viene generando informes periódicos en relación a este tema”.

La transformación climática se manifiesta en la existencia de inviernos más cortos, pero con picos de temperaturas muy altos, en grandes inundaciones y prolongadas sequías. Sin dudas, está comprobado que estas situaciones afectan mayormente a poblaciones que están en mayor nivel de vulnerabilidad y que viven en zonas no aptas para la vida.

Bajo esta idea, la especialista indicó que el diagnóstico que realiza Javier Milei “es erróneo”, “una afrenta contra la ciencia”, y negarlo en un momento donde se presenta como no tan lejano el escenario de nuestra propia extinción sería “un suicidio”.

Berros explicó que, si Milei sostiene que no existe el cambio climático y fuera elegido para conducir los destinos del país, podría impulsar que Argentina denuncie a los tratados internacionales firmados en materia ambiental como por ejemplo la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático de 1992 de la que hacemos parte desde hace 30 años.

La investigadora definió que los Estados que son parte de estos tratados se comprometen a implementar políticas públicas al interior de sus países y agregó: “Plantear que no habrá un Ministerio de Ambiente significa que desaparecerá toda política ambiental nacional en la Argentina. Y si bien la actual es claramente mejorable lo cierto es que no contar con un Ministerio en esta área no hará más que profundizar el problema ambiental en nuestro país”.

Valeria Berros fue enfática: “Si nos quedamos sin ningún tipo de institucionalidad que pueda diseñar una política pública para la tutela del ambiente, es el mercado el que va a regular o ‘solucionar’ el problema ambiental con su lógica. Y en términos generales, el mercado ‘arrasa’ con el ambiente”.

“Esto deja una vía completamente libre para poder hacer en el territorio lo que se quiera dejando sin herramientas importantes a colectivos sociales y organizaciones no gubernamentales para ir ante la Justicia a marcar que existe un derecho a ambiente sano, un acuerdo de París, una lucha por la justicia ambiental y muchas normas en este sentido”, declaró.

Por último, la especialista señaló que muchas de las ideas libertarias son contradictorias con la Constitución Nacional y concluyó que “hablar de cosas como si fueran posibles y a su vez generar ciertos consensos sociales sobre ello es realmente peligroso, en el caso del ambiente daría la posibilidad de que se retroceda en los niveles de protección alcanzados y se eliminen herramientas centrales para continuar exigiendo lo mucho que aún falta solucionar sobre este tema”.

