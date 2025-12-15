Argentina U17 fue subcampeona sudamericana y clasificó a la AmeriCup U18 2026

La Selección Argentina U17 masculina no pudo coronarse en el Sudamericano disputado en Paraguay, tras caer ante Brasil por 98 a 77 en la gran final del certamen continental. Pese a la derrota, el elenco nacional cerró una destacada participación y regresará al país con la medalla de plata y la clasificación asegurada para la AmeriCup U18 del año próximo.

Más allá del traspié en el partido decisivo, el balance del torneo es altamente positivo para la camada 2008, que afrontó su primera competencia oficial con la camiseta nacional. El equipo llegó invicto a la última jornada, obtuvo uno de los tres boletos disponibles para la AmeriCup U18 2026 y garantizó un año más de trabajo con roce internacional.

Dentro del plantel nacional se destacó la presencia de Facundo Cornalis, jugador surgido de la cantera del Club Atlético María Juana, un orgullo para la institución y para toda la comunidad.

Argentina vuelve con un grupo consolidado y un rumbo claro de cara a los próximos desafíos, confirmando el crecimiento y el potencial del proyecto formativo nacional.