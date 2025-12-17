Arredo llevó su Taller de Tejido Social a Santiago del Estero y refuerza su apuesta por la economía circular

La empresa argentina Arredo, referente nacional en textiles para el hogar, dio un paso decisivo en la expansión de su programa ambiental y social Cero Residuo Textil a Vertedero, al realizar por primera vez su Taller de Tejido Social fuera de Buenos Aires. El encuentro se desarrolló en la localidad santiagueña de Los Díaz, donde la comunidad participó de una jornada de aprendizaje, creatividad y fortalecimiento colectivo.

La iniciativa se llevó adelante junto a la organización Las Medias Perdidas, con el acompañamiento de Banco Galicia, Andreani, Flybondi, UNFPA y la Federación Familia Grande Hogar de Cristo, generando una articulación interinstitucional que potencia el impacto del proyecto.

Desde hace más de dos años, Arredo desarrolla un proceso de innovación para reciclar su principal residuo textil —el orillo, descartado en el corte de telas— y transformarlo en recursos con valor social, ambiental y económico. Este taller marcó un nuevo avance en su compromiso con la economía circular y la producción responsable.

💡 Aprendizaje, inclusión y nuevas oportunidades

Durante la jornada, 24 mujeres de Los Díaz y zonas cercanas se capacitaron en técnicas de costura a máquina y tejido al crochet, reutilizando material textil reciclado de Arredo. El objetivo: convertir el descarte en productos con valor económico, promoviendo herramientas concretas para el desarrollo personal y comunitario.

Además, participaron de un taller de educación financiera, coordinado por Nuestras Huellas y Banco Galicia, orientado a fortalecer su autonomía económica e impulsar un posible emprendimiento colectivo.

UNFPA Argentina aportó materiales de prevención y desarrollo comunitario, mientras que el proyecto de Logística Solidaria de Andreani garantizará el envío continuo de insumos textiles para sostener el taller. Flybondi facilitó el traslado de los equipos involucrados.

✨ Voces que inspiran

Fernanda Manuel, Gerenta de Sustentabilidad, Diversidad e Inclusión de Arredo, destacó el valor afectivo y social del encuentro:

“Llevar Tejido Social a Santiago del Estero nos emociona y nos confirma que cada pequeño retazo puede convertirse en una oportunidad real. Ver tanta alegría, compromiso y ganas de aprender nos impulsa a seguir por este camino.”

Las participantes también expresaron la emoción del aprendizaje compartido:

Melanie celebró haber confeccionado su primer delantal.

celebró haber confeccionado su primer delantal. Nora destacó la sorpresa y entusiasmo que generó la propuesta.

destacó la sorpresa y entusiasmo que generó la propuesta. Elena valoró la ayuda recibida y la posibilidad de seguir creciendo.

valoró la ayuda recibida y la posibilidad de seguir creciendo. Marcela, voluntaria local, subrayó la importancia del taller para el desarrollo comunitario.

🌱 Un proyecto que sigue creciendo

Con esta primera edición federal del Taller de Tejido Social, Arredo profundiza su estrategia de impacto: capacitar, crear oportunidades laborales, promover oficios y reutilizar el 100% del descarte textil de la empresa.

Desde 2024, el programa ha formado a 12 organizaciones comunitarias en Buenos Aires, y de cara a 2026 proyecta expandirse a nuevas provincias, multiplicando su alcance y construyendo redes para transformar la realidad de más familias.

Lo que antes era residuo, ahora es una herramienta para el cambio: un círculo virtuoso que une sustentabilidad, trabajo y comunidad.





Fuente: NoticiasPositivas.org