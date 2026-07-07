La Biblioteca Popular María Juana invita a los chicos a disfrutar de la Ludoteca

La Biblioteca Popular María Juana continúa generando espacios de encuentro, aprendizaje y diversión para los más pequeños de la comunidad. En ese marco, Clarisa Mondino charló con Mónica Barceló para invitar a todas las familias a participar de la Ludoteca, una propuesta pensada para que los chicos disfruten de tardes llenas de juegos, creatividad e imaginación.

Durante la entrevista, Mondino destacó que la Ludoteca es un espacio donde los niños pueden compartir con otros, desarrollar habilidades a través del juego y fortalecer vínculos en un ambiente seguro, cálido y acompañado por el equipo de la biblioteca.

La iniciativa busca promover el juego como una herramienta fundamental para el desarrollo, al tiempo que acerca a los más pequeños al mundo de los libros y la lectura, convirtiendo a la biblioteca en un lugar de encuentro para toda la familia.

Desde la institución invitan a todos los chicos de María Juana a sumarse a esta propuesta recreativa y educativa, que ofrece momentos de diversión, aprendizaje y compañerismo.

Quienes deseen obtener más información sobre los días, horarios e inscripciones pueden acercarse a la Biblioteca Popular María Juana o comunicarse a través de sus canales habituales.