Sara Mendoza contó desde El Cairo cómo vive la previa del Argentina-Egipto junto a su familia

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Sara Mendoza, una argentina radicada en El Cairo, Egipto, quien compartió cómo se vive la previa de uno de los partidos más especiales del Mundial 2026: el enfrentamiento entre la Selección Argentina y el combinado egipcio.

Durante la entrevista, Sara relató que, aunque hoy vive a miles de kilómetros de su país natal, la pasión por la Albiceleste permanece intacta. Contó que tanto ella como su familia siguen cada presentación de Argentina con la misma emoción que los hinchas que están en el país, preparando el encuentro con nervios, ilusión y la esperanza de ver al equipo avanzar en la competencia.

Además, explicó cómo se vive el clima futbolero en Egipto, donde la clasificación de la selección local ha despertado un enorme entusiasmo entre los aficionados. En las calles de El Cairo se respira Mundial y el duelo frente a Argentina genera una gran expectativa entre los egipcios, que sueñan con dar el gran golpe del torneo.

Sara también destacó el intercambio cultural que se produce en estos días, ya que conviven el fervor de los hinchas egipcios con el de los argentinos que residen o visitan el país. En su hogar, la pasión futbolera se vive con intensidad, pero también con respeto y alegría por poder disfrutar de un acontecimiento deportivo de semejante magnitud.

La charla dejó en evidencia cómo el fútbol trasciende fronteras y une a personas de distintas culturas. Desde El Cairo, Sara Mendoza acercó a los oyentes de Radio María Juana una mirada diferente sobre el Mundial 2026, demostrando que, sin importar la distancia, el sentimiento por la camiseta argentina sigue más vivo que nunca.