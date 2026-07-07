Pachi Albrecht compartió en Radio María Juana su experiencia en España junto a la Escuela del Perdón

En la mañana de Radio María Juana, Pachi Albrecht visitó los estudios para compartir con la audiencia su reciente experiencia en España, donde fue convocada, junto a parte del equipo de la Escuela del Perdón, para brindar una serie de talleres centrados en el perdón y las prácticas energéticas.

Durante la entrevista, Pachi relató cómo surgió la invitación y destacó la importancia de haber podido llevar esta propuesta a distintas ciudades españolas, donde participaron personas interesadas en iniciar un camino de crecimiento personal, sanación emocional y transformación interior.

Los encuentros estuvieron orientados a trabajar el perdón como una herramienta para liberar cargas emocionales, mejorar los vínculos y alcanzar un mayor bienestar, complementando estas actividades con diversas prácticas energéticas destinadas a favorecer el equilibrio físico, mental y espiritual.

Albrecht también se refirió a la cálida recepción que tuvo la iniciativa en España y al intercambio de experiencias vivido con los asistentes, quienes compartieron sus historias y participaron activamente de cada una de las jornadas.

La integrante de la Escuela del Perdón señaló que este tipo de espacios permiten generar profundas transformaciones personales y destacó el valor de seguir difundiendo estas herramientas en diferentes lugares, acompañando a quienes buscan un cambio positivo en sus vidas.

La entrevista permitió conocer de cerca una experiencia internacional que dejó importantes aprendizajes y reafirmó el compromiso de Pachi Albrecht y su equipo con la promoción del bienestar integral y el desarrollo humano a través del perdón y las prácticas energéticas.