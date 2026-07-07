Una argentina en El Cairo se prepara en cada partido para recibir a los hinchas que celebran en Egipto

Mientras miles de argentinos siguen con atención el Mundial y sueñan con ver a la Selección avanzar, en El Cairo hay una historia muy especial que une a la Argentina con el corazón de Egipto.

Selene, una joven oriunda de San Martín de los Andes, es la dueña de una cafetería en la capital egipcia y por estas horas vive días de gran expectativa junto a su familia. Su marido es egipcio y juntos construyeron este emprendimiento que se convirtió en un punto de encuentro para locales y turistas.

Con la posibilidad de que lleguen más argentinos a festejar y acompañar a la Selección, Selene contó que ya están realizando los preparativos para recibir a los compatriotas que celebran en Egipto. Decoraciones, organización del local y mucho entusiasmo forman parte de esta previa especial.

La historia de Selene refleja cómo el fútbol y la pasión argentina pueden cruzar fronteras y conectar culturas a miles de kilómetros de distancia. Desde la Patagonia hasta las calles de El Cairo, una cafetería con acento argentino se prepara para vivir una fiesta mundialista única.

“Queremos que los argentinos se sientan como en casa”, es el espíritu con el que Selene y su familia esperan a quienes lleguen a celebrar en tierras egipcias.