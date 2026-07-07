Una excelente propuesta para este 9 de Julio: el documental “1806-1820: El pueblo en armas”

En el marco de un nuevo aniversario de la Declaración de la Independencia Argentina, una de las mejores maneras de comprender cómo nació nuestro país es a través del documental “1806-1820: El pueblo en armas”, el primer capítulo de la serie “Ver la Historia”, conducida por el reconocido historiador Felipe Pigna.

Con una duración de 52 minutos, esta producción de la Televisión Pública y Canal Encuentro propone un recorrido apasionante por los acontecimientos que marcaron el nacimiento de la Nación Argentina. A través de recreaciones históricas, imágenes de archivo, animaciones y el análisis de especialistas, el documental explica de manera clara y dinámica cómo se gestó el proceso independentista.

La historia comienza con las Invasiones Inglesas de 1806 y 1807, continúa con la Revolución de Mayo de 1810 y muestra el protagonismo de figuras fundamentales como Manuel Belgrano, Mariano Moreno, Cornelio Saavedra y José de San Martín. También aborda el Congreso de Tucumán de 1816, donde las Provincias Unidas del Río de la Plata declararon formalmente su independencia de la Corona española, y finaliza con los primeros conflictos internos que dieron origen a las guerras civiles.

Lejos de limitarse a relatar fechas y batallas, el documental ayuda a entender el contexto político, económico y social de la época, mostrando cómo hombres y mujeres comunes fueron protagonistas de uno de los períodos más trascendentes de la historia argentina.

Es una propuesta ideal para estudiantes, docentes, familias y cualquier persona interesada en conocer de una forma entretenida y rigurosa los hechos que dieron origen a nuestro país.

¿Dónde verlo?

El documental puede verse de forma gratuita en el canal oficial de la Televisión Pública en YouTube:

“Ver la Historia – Episodio 1: El pueblo en armas (1806-1820)”

También está disponible en el portal educativo Educ.ar, donde forma parte de la serie completa “Ver la Historia”:

Educ.ar – 1806-1820: El pueblo en armas

A más de dos siglos de la Declaración de la Independencia, esta producción constituye una excelente oportunidad para revivir el camino que recorrió el pueblo argentino en la construcción de su libertad y comprender por qué el 9 de Julio de 1816 marcó un antes y un después en la historia nacional.