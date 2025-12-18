Así viajaremos en 2026: menos destinos, más intención

Por Natali Monterrosa Bazzaglia

Viajar en 2026 ya no se trata solo de llegar a un destino, sino de cómo se vive, se siente y se personaliza cada experiencia. La industria del turismo está atravesando una transformación profunda impulsada por la tecnología, la sostenibilidad y un nuevo viajero que busca conexiones más auténticas, inmersivas y conscientes. Desde itinerarios diseñados con inteligencia artificial hasta experiencias culturales hiperpersonalizadas y viajes motivados por el bienestar, el entretenimiento o el propósito, el 2026 marca una nueva forma de explorar el mundo.

Ante este escenario, más que tendencias, el 2026 nos invita a preguntarnos no solo a dónde queremos ir, sino cómo queremos sentirnos al viajar.

Hablemos claro: te has preguntado, ¿por qué viajas?

Tu intención al viajar puede ser muy distinta. Algunos lo hacemos para ganar millas; otros, simplemente, para gastarlas. Hay quienes disfrutan de un viaje improvisado o finalmente concretan ese viaje que han soñado durante años: ese viaje pendiente. O quizás eres de los viajeros de negocios quienes buscan realizar un viaje más de placer que de trabajo.

Quizás tu razón no sea tan colorida como estas, pero siempre hay un trasfondo para viajar.

Buscando respuestas, me respaldo en uno de los grandes: Hilton. En su informe anual sobre tendencias del viajero, que puedes leer aquí, nos presenta el auge de las “Whycations” (“por qué viajar”), revelando que cada vez más viajeros eligen itinerarios intencionales, con un propósito detrás de cada experiencia.

“A medida que los viajeros buscan un mayor significado en sus viajes, la confianza y la familiaridad se han vuelto más importantes que nunca”, afirmó Chris Nassetta, presidente y director ejecutivo de Hilton. “El informe de este año muestra que el 74 % de los viajeros valora reservar con marcas conocidas y en las que confían, una señal clara de que la comodidad y la coherencia son esenciales en el panorama actual de los viajes. Hoy más que nunca, son las emociones que despiertan el viaje las que determinan dónde comienza la aventura”.

Por su parte, el buscador y agencia de viajes, Expedia comparte sus resultados a través de su reporte anual global de viajes Unpack ’26 – un informe revelador del por qué viajamos.

“Algunos de mis momentos de viaje más inolvidables vienen de sumergirme en culturas locales, apoyar economías locales y explorar destinos menos transitados. Con mil millones de búsquedas de viajes al mes, Expedia Group no es solo un mercado de viajes, sino un catalizador para el cambio positivo. Tenemos la responsabilidad de dar forma al futuro del turismo: uno más inteligente, sostenible y profundamente respetuoso con los lugares que visitamos.” Afirma Ariane Gorin, CEO de Expedia Group.

Cayo largo, Cuba.

Tendencias resumen exprés

Pero si no quieres sumergirte en todos los informes, aquí tienes un extracto con las tendencias clave para el 2026:

Viajes hechos a tu medida

En 2026, viajar será tan personal como tu playlist favorita. La tecnología nos ayudará a descubrir destinos, hoteles y experiencias que realmente conecten con nuestro estilo de vida, gustos y estado de ánimo. Menos planes genéricos y más viajes diseñados especialmente para ti.

Menos turismo, más experiencias con sentido

La forma de viajar está cambiando: ya no se trata de ver todo, sino de vivir mejor cada lugar. Conectar con la gente local, apoyar proyectos sostenibles y descubrir la cultura desde dentro será parte esencial del viaje. El lujo del futuro estará en lo auténtico.

Tecnología que suma, no que distrae

La innovación será una aliada silenciosa. Desde recorridos inmersivos hasta experiencias digitales que enriquecen el viaje sin quitarle magia, la tecnología en 2026 estará ahí para sorprender, facilitar y hacer cada momento más memorable.

5 Conceptos muy prometedores

Entre safaris inesperados y tradiciones que se heredan, 2026 nos trae ideas frescas y facsinantes que marcarán tendencia entre los viajeros:

SAFARIS CULINARIOS: Es una experiencia al aire libre como un safari, en la que el protagonista no son los animales, sino la comida local enhebrada con historia y cultura. SET-JETTING: Así lo leyeron tal cual, para no confundirse con el famoso “jet-setting”; y es que tiene que ver con visitar sitios basados en las pantallas grandes y chicas. POP CULTING: Viajando en modo ¡cultura pop! GLOWMADS: La belleza, la estética o el bienestar como motivo del viaje. INHERITOURISM: Cuando tus viajes son casi un “legado familiar”: vas a los lugares que tu familia ama, y sigues tradiciones que ya vienen de generaciones anteriores.

Los invito a regresar a este espacio para profundizar en ellos y descubrir si, de repente, nos inspiran a incorporarlos en nuestra manera de viajar.



Sobre Natali Monterrosa

Periodista y productora reconocida internacionalmente, galardonada con un Peabody Award y tres premios Emmy®.

Especialista en viajes y turismo a nivel global, con casi dos décadas de experiencia en medios, comunicación y creación de contenido.

Destaca por su cobertura periodística, narrativa de destinos y desarrollo de proyectos, creando historias que inspiran a descubrir el mundo.

Su sello: contenidos que conectan marcas, destinos y audiencias a través de experiencias inolvidables.