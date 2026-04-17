Asumió Alejandro Tognolo como nuevo jefe de la Unidad Regional V de Policía en Rafaela

Se llevó a cabo el acto oficial de puesta en funciones del Director Alejandro Tognolo como nuevo jefe de la Unidad Regional V de Policía, con sede en la ciudad de Rafaela, dando inicio a una nueva etapa en la conducción de la fuerza en el Departamento Castellanos.

La ceremonia contó con la presencia del Ministro de Justicia y Seguridad de la provincia de Santa Fe, Pablo Cococcioni, autoridades policiales, intendentes y presidentes comunales de la región, entre ellos el senador provincial Alcides Calvo, quien acompañó el acto.

Durante la jornada se destacó la importancia de este cambio en la conducción, en el marco de una reestructuración dentro de la fuerza, ya que el jefe saliente, Director General Carlos Pagano, asumió recientemente como subjefe de la Policía de la provincia de Santa Fe.

La designación de Tognolo responde a la necesidad de dar continuidad a un rol clave en el Departamento Castellanos, una región en constante crecimiento que demanda fortalecer las tareas de prevención, control y seguridad tanto en ámbitos urbanos como rurales. En ese sentido, se valoró su trayectoria dentro de la institución y la importancia de sostener las políticas de seguridad en el territorio.

Por su parte, el senador Alcides Calvo expresó que “se trata de un acto muy importante para el departamento, entendiendo que la seguridad es una prioridad para la comunidad”, y remarcó la necesidad de un trabajo articulado entre el Gobierno provincial, los gobiernos locales y la Policía.

Además, señaló la importancia de acompañar y respaldar a quienes asumen la responsabilidad de conducir la fuerza, brindando las herramientas necesarias para garantizar un servicio eficiente, con el objetivo de llevar tranquilidad y bienestar a los vecinos de cada localidad del Departamento Castellanos.