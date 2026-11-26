En la mañana de Comunicándonos, por Radio María Juana, charlamos con Fede López, jugador de futsal del Club Atlético María Juana, quien compartió la expectativa y la preparación del equipo auriazul de cara a las finales del Torneo Clausura, en la Copa de Plata.

Atlético María Juana tendrá presencia en dos definiciones, con sus equipos de Reserva y Senior buscando cerrar el campeonato de la mejor manera y luchar por el título en esta instancia decisiva.

En Reserva, Atlético María Juana se enfrentará a Piamonte, mientras que en la categoría Senior el auriazul tendrá como rival a El Expreso, en una final que promete emociones.

Durante la charla, Fede López repasó el camino del equipo hasta esta instancia, las sensaciones de afrontar una final y el desafío de representar a Atlético María Juana en una definición que genera entusiasmo entre jugadores, cuerpo técnico y simpatizantes.

El futsal del club vuelve a ser protagonista y se prepara para vivir una jornada especial, con dos categorías que buscarán quedarse con la Copa de Plata del Torneo Clausura.