Cerca del 90% de la población mundial utiliza preferentemente la mano derecha, una característica que distingue a los seres humanos de otros primates. Aunque ser diestro o zurdo parece una simple particularidad cotidiana, detrás de esta diferencia existe una larga historia evolutiva relacionada con el desarrollo del cerebro, la postura corporal y la capacidad de fabricar herramientas.

Una investigación de las universidades de Oxford y Reading, publicada en la revista científica PLOS Biology, analizó 41 especies de primates y un total de 2.025 individuos para estudiar cómo se desarrolla la preferencia por una mano determinada.

Los resultados confirmaron que los seres humanos presentan una particularidad excepcional: mientras que en otras especies de primates las preferencias entre la mano derecha y la izquierda se distribuyen de manera mucho más equilibrada, en nuestra especie existe un marcado predominio de la lateralidad diestra.

El origen podría estar en nuestros antepasados

Uno de los factores fundamentales para comprender este fenómeno es el bipedismo, es decir, la capacidad de caminar erguidos sobre dos piernas.

Cuando nuestros antepasados comenzaron a desplazarse de esta manera, las extremidades superiores quedaron liberadas de la función de sostener el cuerpo. Esto permitió desarrollar nuevas habilidades, como manipular objetos, fabricar herramientas y realizar movimientos cada vez más precisos.

Con el paso de miles de generaciones, estas capacidades se relacionaron con una mayor especialización de las funciones cerebrales.

El desarrollo del cerebro también habría tenido un papel importante. El hemisferio izquierdo controla los movimientos del lado derecho del cuerpo y concentra buena parte de las funciones relacionadas con el lenguaje. Esta organización cerebral se vincula con el predominio del uso de la mano derecha en los seres humanos.

Una prueba que dejó huellas de hace 1,8 millones de años

La evidencia de que esta preferencia existe desde tiempos muy antiguos también aparece en los registros fósiles.

Un fósil de Homo habilis, de aproximadamente 1,8 millones de años, encontrado en la garganta de Olduvai, en África, conserva marcas en los dientes que permitieron a los investigadores identificar una posible utilización preferencial de la mano derecha para manipular herramientas.

Este hallazgo demuestra que la lateralidad manual no es una característica reciente, sino que tiene raíces muy profundas en nuestra historia evolutiva.

¿Por qué todavía existen los zurdos?

Si la mayoría de las personas es diestra, ¿por qué aproximadamente el 10% de la población utiliza preferentemente la mano izquierda?

La explicación podría encontrarse en las ventajas que representa mantener cierta diversidad. En determinadas actividades y situaciones de competencia física, una persona zurda puede tener una ventaja frente a alguien acostumbrado a enfrentarse principalmente con diestros.

Por eso, aunque el predominio de la mano derecha se consolidó a lo largo de la evolución, la zurdera nunca desapareció.

Una diferencia que cuenta nuestra historia

Ser diestro o zurdo no es simplemente una cuestión de costumbre. Es el resultado de millones de años de evolución, cambios en la postura corporal, desarrollo cerebral y adaptación a nuevas habilidades.

Una característica que utilizamos todos los días, muchas veces sin pensar, guarda detrás una de las particularidades más interesantes de la evolución humana.

Fuente: Investigación publicada en PLOS Biology y estudios paleontológicos citados por Infobae.