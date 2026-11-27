El Gobierno de Santa Fe presentó los principales beneficios contemplados en la Ley Tributaria 2027. Los contribuyentes que estén al día al 31 de diciembre de 2026 podrán acceder a importantes bonificaciones en los impuestos provinciales, especialmente si optan por el pago anual. El Inmobiliario tendrá una actualización del 12 %, mientras que la Patente Automotor mantendrá sus alícuotas sin modificaciones.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, brindó detalles de las medidas durante una conferencia de prensa realizada en Casa de Gobierno, donde explicó que el objetivo es reconocer a los contribuyentes cumplidores y promover distintas modalidades de pago.

Descuentos en el impuesto Inmobiliario

Uno de los principales beneficios estará destinado a quienes tengan sus obligaciones al día al 31 de diciembre de 2026.

Para estos contribuyentes se establecieron las siguientes bonificaciones:

20 % de descuento en las cuotas 1 a 5.

en las cuotas 1 a 5. Exención de la cuota 6 durante 2027.

durante 2027. 35 % de descuento adicional para quienes realicen el Pago Total Anual.

De esta manera, quienes cumplan con los requisitos y opten por el pago anual podrán alcanzar un descuento total de hasta el 56 %.

Por otra parte, quienes adhieran al débito automático tendrán un 15 % de descuento en cada cuota, con un beneficio anual que puede alcanzar el 43 %.

Cómo será la actualización del Inmobiliario

El impuesto Inmobiliario tendrá un incremento del 12 % durante 2027, una actualización que, según explicó el ministro, se ubica por debajo de la inflación proyectada para 2026.

En el caso del Inmobiliario Urbano, se estima que el 50 % de las partidas abonará el monto mínimo establecido.

Para el Inmobiliario Rural, el 40 % de las partidas también pagará el mínimo, mientras que el monto promedio por hectárea para 2027 será de $7.812.

Además, continuará vigente el beneficio de descuentos de entre el 30 % y el 50 % para pequeños propietarios que explotan sus propios campos y para arrendatarios e inquilinos de hasta 300 hectáreas.

Patente Automotor: sin cambios en las alícuotas

En cuanto a la Patente Automotor, el Gobierno provincial confirmó que durante 2027 se mantendrán las mismas alícuotas vigentes durante el año anterior.

Según las estimaciones oficiales, la variación de las valuaciones de los vehículos utilizadas para calcular el impuesto será inferior al 5 % respecto de las consideradas para la emisión de 2026.

Por otra parte, los vehículos destinados al transporte de carga y otras actividades de transporte automotor podrán descontar hasta el 60 % de lo abonado en concepto de Patente del impuesto sobre los Ingresos Brutos.

Recursos para infraestructura rural

Otro de los puntos contemplados en la propuesta tributaria está relacionado con el destino de los recursos provenientes del Inmobiliario Rural.

Según lo previsto en el proyecto de Presupuesto 2027, el 100 % de lo recaudado por este impuesto que no sea coparticipable a municipios y comunas será destinado al Fondo de Infraestructura Agropecuaria (FIAS), para financiar obras e infraestructura vinculadas al sector productivo santafesino.

De esta manera, la Ley Tributaria 2027 incorpora beneficios para los contribuyentes cumplidores, mantiene sin cambios las alícuotas de Patente y establece una actualización acotada del Inmobiliario, con diferentes incentivos para quienes elijan anticipar sus pagos.