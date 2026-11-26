En la mañana de Radio María Juana charlamos con Gonzalo Coronel, quien nos contó detalles de una experiencia inolvidable: un viaje de paseo de un mes por distintos destinos del continente asiático.

Durante la entrevista, Gonzalo relató su recorrido por China, Filipinas, Tailandia e Indonesia, cuatro países con culturas, paisajes, costumbres y realidades muy diferentes que tuvo la oportunidad de conocer durante esta aventura.

A lo largo de la charla compartió anécdotas, experiencias y algunas de las particularidades que más le llamaron la atención de cada destino, desde las grandes ciudades y sus avances tecnológicos hasta las playas paradisíacas, la gastronomía y las tradiciones de cada lugar.

Un viaje de un mes que le permitió descubrir nuevos lugares, conocer otras culturas y vivir experiencias que seguramente quedarán entre sus recuerdos más importantes.