En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Gustavo Méndez, representante de la empresa Carnave, quien compartió una importante noticia para la sucursal local: Carnave María Juana, de Fabiana García, fue elegida por cuarta vez consecutiva entre las mejores franquicias del país.

Este nuevo reconocimiento permite que la sucursal forme parte del denominado “Club de los Mejores”, una distinción que destaca su desempeño dentro de la red de franquicias de la empresa.

La continuidad de este reconocimiento durante cuatro años consecutivos representa un importante logro para Fabiana García y todo el equipo de trabajo de Carnave María Juana, que sostiene su compromiso con la atención, el servicio y la cercanía con sus clientes.

Durante la entrevista, Gustavo Méndez compartió los detalles de esta distinción y la satisfacción que representa para la empresa y para quienes llevan adelante la sucursal de nuestra localidad.