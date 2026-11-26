La Comuna de María Juana invita a la comunidad a participar de un taller informativo destinado a conocer el funcionamiento y la correcta utilización del sistema de emergencias 911.

La actividad se realizará el lunes 30 de noviembre, a las 19 horas, en la Casa del Bicentenario, ubicada en Santa Fe 322.

El encuentro propone brindar información sobre cómo funciona este servicio, en qué situaciones corresponde utilizarlo y cuáles son los procedimientos adecuados al momento de comunicarse con el sistema de emergencias.

La iniciativa busca generar un espacio de aprendizaje y concientización para que los vecinos cuenten con herramientas que permitan hacer un uso responsable del 911, fortaleciendo la prevención y la seguridad de toda la comunidad.

Desde la Comuna invitan a los vecinos a sumarse a esta propuesta informativa.