Atlético María Juana cerró su participación de local con dos triunfos bajo la lluvia ante Florida de Clucellas

En una noche marcada por la intensa lluvia pero acompañada por el aliento de su gente, Atlético María Juana disputó la ante última fecha del Torneo Clausura de Primera A recibiendo a Florida de Clucellas en Divisiones Mayores. La jornada dejó dos grandes victorias para el “Chupaleche”, con goles formados íntegramente en la cantera del club.

En Reserva, Atlético se impuso por 1 a 0, con un tanto de Exequiel Lazzaroni, en un partido muy disputado y con una cancha pesada por el clima.

Luego llegó el turno de la Primera División, que cerró la noche con un contundente 5 a 2. Los goles fueron obra de, Ramiro Jaime, Franco Baudracco, Facundo Díaz, Damián Arnold y Joaquín Gallo.

Lucas Lucero y Giuliano Saccone anotaron los goles del descuento para la “flora”.

El encuentro fue transmitido en vivo por Radio María Juana, y quienes deseen revivir cada jugada, ya pueden ver el partido completo en nuestro canal de YouTube.