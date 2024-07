Atlético María Juana comenzó el Clausura del básquet formativo con una victoria

El día sábado dio inicio el torneo Clausura de la Asociación Civil de Básquet del Oeste Santafesino en divisiones formativas. Atlético María Juana obtuvo una victoria y dos derrotas.



Los equipos dirigidos por Joaquín Elgotas iniciaron el segundo semestre visitando al Club Atlético San Jorge “rojo” al que derrotó en U13 por 84 a 43, estirando el invicto a 12 victorias consecutivas. Mientras que en U15 cayó ajustadamente 72 a 70 y en U17 fue derrotado por 76 a 42. En la próxima fecha, Atlético María Juana visitará a Atlético San Jorge “verde”.



Te compartimos todos los resultados:

U13

CASJ “verde” 116-37 At. Sastre

Santa Paula 52-47 CECI de Gálvez

Brown 51-61 Americano

CASJ “rojo” 43-84 CAMJ



U15

CASJ “rojo” 72-70 CAMJ

San Martín 52-65 JURC

CASJ “verde” 67-62 At. Sastre

Brown 121-42 Americano

Santa Paula 72-70 CECI



U17

CASJ “rojo” 76-42 CAMJ

San Martín 67-55 JURC

CASJ “verde” 29-138 At. Sastre

Brown 91-42 Americano

Santa Paula 66-70 CECI



U21

San Martín 62-37 JURC

Brown 81-41 Americano

Santa Paula 96-60 CECI