Atlético María Juana se quedó con el inaugural en Gálvez

En el estadio “Andrés Nocioni” de Gálvez, Atlético María Juana debutó en la temporada oficial con una sólida victoria frente a Ceci BBC por 77 a 61, en el primer encuentro del certamen.

El conjunto dirigido por Matías Fontanesi impuso condiciones desde el inicio, marcando el ritmo del juego y comandando el tanteador durante gran parte del desarrollo. Con un funcionamiento colectivo compacto, buena circulación y mayor rotación desde la banca, la visita mostró solidez en ambos costados de la cancha y terminó justificando ampliamente la diferencia final.

El “chupa” cerró el primer cuarto arriba 22-17 y mantuvo la intensidad en el segundo segmento para irse al descanso largo con ventaja de 43-34. En el tercer cuarto, el equipo local tuvo su mejor momento: el “amarillo” logró acortar la distancia y llegó a ponerse a seis puntos (59-53), generando expectativa de cara al cierre.

Sin embargo, en el arranque del último período Atlético volvió a acelerar, ajustó en defensa y encontró efectividad en ataque para estirar nuevamente la diferencia y transitar los minutos finales sin sobresaltos, sellando así un debut triunfal.

Goleadores

En Ceci BBC se destacó Nicolás Solari con 23 puntos, seguido por Francisco Sosa con 9 e Ignacio Retamar también con 9.

En Atlético María Juana, Facundo Pautasso fue el máximo anotador con 19 unidades, acompañado por Luigi Marelli con 16 y Bautista Brandolin con 10 puntos.

Síntesis

Ceci BBC (61): Nicolás Solari 23, Francisco Sosa 9, Luciano Pozzo 8, Fabrizio Spigare 2, Thomás Gonzalez 7 (f.i.), Bruno Ceci 3, Franco Boeris 3, Ignacio Retamar 9, Geremías Balaudo 3. D.T.: Alejandro Spigare.

Atlético María Juana (77): Luigi Marelli 16, Lucas Vicario 5, Bautista Brandolin 10, Laureano Rassetto 6, Facundo Pautasso 19 (f.i.), Amaro Bodrone 3, Segundo Astulfi 6, Gaspar Bauducco 3, Gastón Cornalis 9. D.T.: Matías Fontanesi.

Parciales: 17-22 / 17-21 (34-43) / 19-16 / 8-18 (27-34)
Árbitros: Marcelo Varela – Fidel Sottocorno.

La fecha continuará el próximo viernes 6 con dos encuentros: San Martín de Carlos Pellegrini recibirá a Atlético San Jorge, mientras que en el “Edgar Degano” Trebolense será local de Juventud Unida de Cañada Rosquín.

