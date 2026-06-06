Colonia Eustolia avanza con nuevas obras en el SUM Comunal gracias al programa Buenas Prácticas

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con el presidente comunal de Colonia Eustolia, Marcelo Beltramo, quien brindó detalles sobre la reciente firma del convenio del programa provincial “Buenas Prácticas”, una iniciativa que permitirá concretar nuevas mejoras para la localidad.

Beltramo explicó que, junto a la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, se concretó la firma del acuerdo que aportará recursos destinados a la construcción de asadores anexos al Salón de Usos Múltiples (SUM) Comunal. La obra busca ampliar las comodidades y servicios disponibles en uno de los espacios más utilizados por instituciones y vecinos para reuniones, celebraciones y actividades comunitarias.

El mandatario comunal destacó que este proyecto representa una importante inversión para seguir fortaleciendo la infraestructura local, generando nuevos espacios de encuentro, recreación y convivencia para toda la comunidad. Además, remarcó que la incorporación de estos asadores permitirá potenciar aún más las actividades sociales y eventos que se desarrollan habitualmente en el SUM.

Durante la entrevista, Beltramo agradeció especialmente el acompañamiento del senador provincial Alcides Calvo, quien realizó las gestiones necesarias para que la comuna pueda acceder a este programa. “Son herramientas que nos permiten seguir creciendo y respondiendo a las necesidades de nuestros vecinos”, expresó.

Con esta nueva iniciativa, Colonia Eustolia continúa avanzando en obras que mejoran la calidad de vida de sus habitantes y fortalecen los espacios comunitarios que forman parte de la vida social de la localidad.