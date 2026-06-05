Garibaldi recibió fondos para incorporar equipamiento en su Polideportivo Comunal

Regionales

La localidad de Garibaldi continúa fortaleciendo sus espacios comunitarios a través de nuevos aportes destinados al desarrollo de actividades deportivas y sociales. En ese marco, se realizó la firma de un convenio correspondiente al programa provincial “Buenas Prácticas”, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Santa Fe para acompañar proyectos con impacto en las comunidades.

La actividad contó con la presencia de la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Victoria Tejeda, la presidenta comunal Maribel Gamboa y autoridades provinciales, quienes destacaron la importancia de seguir respaldando a las instituciones y gobiernos locales que generan propuestas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Gracias a este programa, la Comuna de Garibaldi recibió recursos que serán destinados a la adquisición de equipamiento para el Polideportivo Comunal. La inversión permitirá fortalecer los talleres, actividades recreativas y deportivas que se desarrollan en ese espacio, beneficiando a niños, jóvenes y adultos de la localidad.

Desde las autoridades destacaron que este tipo de acciones contribuyen al crecimiento de las comunidades, promoviendo la inclusión, la participación y el acceso a espacios de encuentro y formación. Además, remarcaron la importancia del trabajo conjunto entre el gobierno provincial y las administraciones locales para concretar proyectos que respondan a las necesidades de cada pueblo.

La incorporación de nuevo equipamiento representa un paso más en el fortalecimiento del Polideportivo Comunal, un lugar que cumple un rol fundamental en la vida social y deportiva de Garibaldi y que continúa consolidándose como un espacio de integración para toda la comunidad.

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