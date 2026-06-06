Invitan a una charla sobre prevención del suicidio en San Jorge: “Hablar puede cambiar una vida”

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En la mañana de Comunicándonos dialogamos con Sonia Fiorito, quien invitó a toda la comunidad a participar de una importante charla abierta sobre prevención del suicidio, que se desarrollará este sábado 6 de junio en la ciudad de San Jorge.

La actividad se realizará de 10 a 13 horas en el Centro Cultural San Jorge y estará a cargo de la agrupación TRIBU Sí a la Vida, un espacio comprometido con la promoción de la salud mental, el acompañamiento y la prevención. Durante la jornada se compartirán herramientas, experiencias y reflexiones orientadas a generar conciencia sobre una problemática que atraviesa a toda la sociedad.

Fiorito destacó la importancia de crear espacios donde se pueda hablar abiertamente sobre salud mental, derribando prejuicios y promoviendo la escucha activa, la empatía y el acompañamiento oportuno. La propuesta busca brindar información útil para reconocer señales de alerta y comprender el valor que tiene el diálogo en momentos difíciles.

Bajo el lema “Hablar puede cambiar una vida”, la charla pretende convertirse en un punto de encuentro para reflexionar sobre la importancia de estar presentes, escuchar y acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad emocional.

La actividad es gratuita y abierta al público, por lo que desde la organización invitan a vecinos, instituciones, profesionales, docentes, familias y a toda persona interesada en sumarse a esta jornada de concientización y aprendizaje. Porque escuchar, acompañar y hablar a tiempo puede marcar una diferencia fundamental.

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