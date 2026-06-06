Agustín Salonia contó cómo vive México la cuenta regresiva hacia el Mundial 2026

En la mañana de Radio María Juana dialogamos con Agustín Salonia, chef profesional radicado en México, quien compartió su experiencia sobre cómo se vive en ese país la expectativa por la llegada de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá.

Durante la entrevista, Salonia explicó que el clima mundialista ya comienza a sentirse en distintas ciudades mexicanas, especialmente en aquellas que serán anfitrionas de partidos. Según relató, existe una gran expectativa tanto por el impacto deportivo como por el movimiento turístico, gastronómico y comercial que generará el evento más importante del fútbol internacional.

México hará historia al convertirse en el primer país en albergar partidos de tres Copas del Mundo diferentes, luego de las ediciones de 1970 y 1986. En ese sentido, Agustín destacó el orgullo que sienten los mexicanos por volver a ser protagonistas de un acontecimiento de semejante magnitud y señaló que ya pueden observarse obras de infraestructura, mejoras en servicios y preparativos vinculados a la recepción de visitantes de todo el mundo.

Además, el chef mariajuanense remarcó que la gastronomía tendrá un papel central durante el torneo. Restaurantes, hoteles y emprendimientos turísticos se preparan para mostrar al mundo la riqueza cultural y culinaria mexicana, considerada una de las más importantes y reconocidas del planeta.

Salonia también comentó que el Mundial representa una gran oportunidad económica para el país, ya que se espera la llegada de millones de turistas que recorrerán las distintas ciudades sedes y disfrutarán de una experiencia que combinará deporte, cultura, tradición y entretenimiento.

De esta manera, a poco más de un año del inicio de la Copa del Mundo 2026, México ya comienza a vivir la pasión mundialista y se prepara para recibir nuevamente a miles de fanáticos del fútbol de todos los rincones del planeta.