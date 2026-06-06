María Juana invita a capacitarse en psicología deportiva con el especialista Marcelo Márquez

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En la mañana de Radio María Juana recibimos en nuestros estudios a Fernanda Forte, integrante de la Comuna de María Juana, quien brindó detalles sobre la importante jornada de capacitación en psicología deportiva que se realizará el próximo martes 9 de junio.

Durante la entrevista, Forte destacó que la propuesta surge con el objetivo de brindar herramientas y conocimientos a quienes trabajan diariamente en el ámbito deportivo y formativo. La actividad tendrá lugar a las 19:30 horas en la Casa del Bicentenario y estará a cargo del reconocido psicólogo deportivo Marcelo Márquez, profesional con amplia trayectoria en el acompañamiento de deportistas, entrenadores e instituciones.

La capacitación está dirigida a profesores de educación física, entrenadores, directores técnicos, coordinadores deportivos y a todas las personas vinculadas al deporte. Entre los temas que se abordarán se encuentran el liderazgo, la motivación, la gestión emocional, la comunicación, el trabajo en equipo y otros aspectos fundamentales que influyen tanto en el rendimiento deportivo como en el crecimiento personal de los atletas.

Fernanda Forte remarcó la importancia de incorporar la dimensión psicológica dentro de los procesos de formación deportiva, entendiendo que hoy el deporte moderno exige no solo preparación física y técnica, sino también herramientas para afrontar desafíos, presiones y situaciones cotidianas dentro y fuera de la competencia.

La iniciativa es organizada por la Comuna de María Juana junto a la Secretaría de Deportes de la Provincia de Santa Fe, en el marco de una política de capacitación permanente destinada a fortalecer el trabajo de las instituciones deportivas de la región.

La convocatoria permanece abierta a toda la comunidad deportiva local y regional, en una oportunidad única para aprender, intercambiar experiencias y sumar recursos que contribuyan al desarrollo integral de deportistas, entrenadores y dirigentes.

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