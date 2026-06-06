SADOP realizará una radio abierta en María Juana para visibilizar la situación docente

Locales

El próximo lunes 8 de junio, el gremio SADOP llevará adelante una Radio Abierta en el playón de la Plaza San Martín de María Juana, con el objetivo de visibilizar la situación que atraviesan actualmente los trabajadores de la educación en la provincia de Santa Fe.

La actividad se desarrollará entre las 10:00 y las 12:00 horas y contará con la participación del secretario general de SADOP, Dr. Pedro Bayúgar, la secretaria adjunta Cecilia Santamaría, integrantes del Consejo Directivo Provincial, docentes activos y jubilados de escuelas públicas y privadas, además de representantes de otras organizaciones gremiales.

Desde la organización señalaron que la propuesta busca generar un espacio de encuentro, reflexión y expresión para abordar las distintas problemáticas que afectan al sector docente, permitiendo que las voces de los trabajadores de la educación sean escuchadas por la comunidad.

La jornada será transmitida en vivo a través de YouTube, ampliando así el alcance de la actividad y permitiendo que docentes y vecinos de distintos puntos de la provincia puedan seguir las intervenciones, testimonios y planteos que se realicen durante el encuentro.

La Radio Abierta es organizada por SADOP y cuenta con el acompañamiento de AMSAFE y otras agrupaciones gremiales, en el marco de una serie de acciones destinadas a visibilizar la realidad educativa y las demandas del sector.

De esta manera, María Juana será escenario de una jornada que buscará poner en agenda la situación de la docencia santafesina, promoviendo el diálogo y la participación de trabajadores de la educación, dirigentes gremiales y miembros de la comunidad.

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