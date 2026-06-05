Murió el Indio Solari: el adiós a una de las figuras más importantes del rock argentino

El mundo de la música argentina atraviesa una jornada de profunda tristeza tras conocerse este viernes el fallecimiento de Carlos Alberto “Indio” Solari a los 77 años. Cantante, compositor y poeta, fue una de las personalidades más influyentes y trascendentes de la historia del rock nacional, dejando una huella imborrable en varias generaciones de argentinos y latinoamericanos.

Nacido en Paraná y criado en La Plata, el Indio alcanzó la inmortalidad artística como líder de la mítica banda Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, grupo que revolucionó la escena musical desde fines de los años 70 y construyó un fenómeno cultural único. Con discos históricos como Oktubre, Un baión para el ojo idiota, Bang! Bang! y Luzbelito, Los Redondos se transformaron en la banda más convocante e influyente del rock argentino, marcando una época con letras cargadas de poesía, crítica social y múltiples interpretaciones.

La importancia del Indio Solari excede ampliamente lo musical. Fue un símbolo de independencia artística, alejándose de los grandes circuitos comerciales y construyendo una relación directa con su público. Su figura enigmática, su bajo perfil mediático y la fidelidad de millones de seguidores dieron origen a uno de los fenómenos populares más importantes de la cultura argentina contemporánea.

Tras la separación de Los Redondos en 2001, continuó una exitosa carrera junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado, manteniendo convocatorias multitudinarias y reafirmando su vigencia artística. Su último recital presencial fue en 2017, antes de retirarse progresivamente de los escenarios debido al avance de la enfermedad de Parkinson, diagnóstico que había hecho público años antes.

Canciones como Ji Ji Ji, Juguetes Perdidos, Un ángel para tu soledad, La bestia pop y Preso en mi ciudad forman parte del patrimonio cultural argentino y continúan siendo cantadas por miles de personas en estadios, reuniones y encuentros musicales. Su obra trascendió generaciones y se convirtió en la banda sonora de millones de historias personales.

Con su partida se va una de las últimas grandes leyendas del rock nacional, pero su legado permanecerá vivo en cada canción, en cada recital recordado y en cada seguidor que encontró en sus letras una forma distinta de mirar la realidad. El Indio Solari no fue solamente un músico: fue un fenómeno cultural que marcó para siempre la historia de la música argentina.