Atlético María Juana y Talleres disputaron la séptima fecha en divisiones inferiores

En el marco de la séptima fecha del torneo Clausura de Primera B Zona Sur en divisiones inferiores, Atlético María Juana sumó 10 puntos de local y Talleres 5 unidades fuera de casa.



Atlético María Juana recibió en su estadio a San Martín de Angélica al que derrotó en sexta división 3 a 1 y en séptima 3 a 2. En tanto que en octava igualó 3 a 3 en un partidazo y en novena se quedó con los puntos y el partido ganado por 1 a 0 porque el “sanma” no presenta esta categoría.

Por su parte, Talleres visitó a Sportivo Libertad de Estación Clucellas con el que empató sin goles en novena y 1 a 1 en octava. En sétima categoría, el local no cuenta con esa divisional por lo cual obtuvo las tres unidades con el cotejo ganado 1 a 0 y en sexta cayó por 1 a 0.



Todos los resultados de la sétima fecha y tabla de posiciones



9na División

Florida 5 vs 0 Juv. Unida

Atl. María Juana 1 vs 0 San Martín de Angélica (No presenta)

Sp. Libertad 0 vs 0 Talleres

Dep. Susana 3 vs 1 Brown

Libre: Boch. Bochazo

Posiciones: brown 14, Deo Susana 13, Talleres 12, FloridaAt. María Juana 10, Sp. Libertad , Juv, Unida 5, B. Bochazo 4, San Martín 0.



8va División

Florida 2 vs 1 Juv. Unida

Atl. María Juana 3 vs 3 San Martín de Angélica

Sp. Libertad 1 vs 1 Talleres

Dep. Susana 0 vs 1 Brown

Libre: Boch. Bochazo

Posiciones: Brown 19, Florida 16, Talleres 12, At. María Juana 7, Sp. Libertad-B. Bochazo 6, Dep. Susana-San Martín 4, Juv. Unida 2.



7ma División

Florida 0 vs 0 Juv. Unida

Atl. María Juana 3 vs 2 San Martín de Angélica

Sp. Libertad (No presenta) 0 vs 1 Talleres

Dep. Susana 0 vs 5 Brown

Libre: Boch. Bochazo

Posiciones: Brown 19, Florida 16, At. María Juana 13, B. Bochazo 11, Juv. Unida 9, Talleres-San Martín 4, Dep. Susana 3, Sp. Libertad 0



6ta División

Florida 1 vs 0 Juv. Unida (No presenta)

Atl. María Juana 3 vs 1 San Martín de Angélica

Sp. Libertad 1 vs 0 Talleres

Dep. Susana 1 vs 0 Brown

Libre: Boch. Bochazo

Posiciones: B. Bochazo 18, Florida 14, At. María Juana 13, Sp. Libertad 10, Brown 8, Talleres 7, Dep. Susana 6, San Martín 4, Juv. Unida 0.



Tabla General: Florida 127, Brown 122, At. María Juana 102, B. Bochazo 89, Talleres 85, Sp. Libertad 65, Dep. Susana 58, Juv. Unida 44, San Martín 29.



Próxima fecha (8va): Talleres vs Dp. Susana, San Martín vs Sp. Libertad, Juv. Unida vs At. María Juana, B. Bochazo vs Florida. Libre: Brown