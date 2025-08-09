Autos, historia y pasión: Gustavo Meroi se prepara para “Un Día de Colección” en las Patronales de María Juana

En la mañana de Comunicándonos recibimos en el estudio a Gustavo Meroi, uno de los expositores de la 5° edición de “Un Día de Colección”, quien compartió detalles sobre su destacada colección de autos y sobre cómo se viene organizando este gran y esperado evento, que se realizará el próximo domingo 10 de agosto en la Sociedad Italiana y en la Plaza San Martín, en el marco de las Fiestas Patronales de María Juana.

Meroi, apasionado por el mundo motor, adelantó que su stand presentará piezas únicas, cada una con su propia historia, que seguramente atraerán tanto a coleccionistas como a curiosos.

Un Día de Colección se ha consolidado como una cita obligada para quienes disfrutan de descubrir y admirar piezas que combinan historia, arte y nostalgia. En esta quinta edición se reunirán expositores de toda la región que traerán desde autos y motos antiguas, hasta juguetes, muñecas, monedas, antigüedades y curiosidades de todo tipo.

La propuesta no solo se limita a la exposición: también es un punto de encuentro para compartir experiencias, intercambiar conocimientos y disfrutar de una jornada familiar al aire libre, con música, espectáculos, propuestas gastronómicas y el marco festivo que caracteriza a las Patronales.

La entrada será libre y gratuita, invitando a toda la comunidad a recorrer un verdadero museo viviente donde cada pieza cuenta una historia y donde la pasión por coleccionar se convierte en el centro de la escena.

