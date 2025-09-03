Bochas: participación en el Torneo de Villa Rosa

Atlético

El pasado fin de semana, dos equipos de Atlético María Juana dijeron presente en el tradicional torneo de bochas organizado por el Club Villa Rosa de Rafaela, competencia que reunió a jugadores de diferentes localidades de la región.

En la modalidad de 4 puntos, los representantes de nuestra institución “auriazul” fueron: Mario Torres-Gerardo González y Hugo Rossi-Miguel Novero. Ambos conjuntos jugaron sus primeros encuentros en las canchas del Boching Club de Susana, escenario elegido como subsede del certamen. A pesar del esfuerzo y la entrega, no pudieron imponerse en sus respectivos partidos iniciales, quedando fuera de la instancia clasificatoria.

Más allá de los resultados, la continua participación en los distintos certámenes a nivel regional, provincial y nacional le permiten a los deportistas sumar rodaje y llevar en alto la bandera de la disciplina.

