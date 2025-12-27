Broccolini, col y la mano de buda: sabores que reinarán en 2026

Por Natali Monterrosa Bazzaglia

Tómate un segundo para digerir lo que acabas de leer.

Estamos a las vísperas del Año Nuevo y 2026 ya empieza a sorprendernos, esta vez retando directamente a nuestro paladar. Todo apunta a que será un año marcado por platillos y bebidas a base de vegetales y frutas tan saludables como – créanlo o no – irresistibles. Los veremos desfilar por los menús de restaurantes, brillar en la comida callejera y, por supuesto, aparecer en los hoteles o en los cruceros que visitemos cuando viajemos.

Nos guste o no, 2026 será el año del primo chic del brócoli y, según los expertos, es el vegetal verde y sinuoso del momento: el broccolini.

Como cuenta The Produce News en una entrevista con Melinda Goodman, fundadora y directora de FullTilt Marketing, “el broccolini está viviendo su momento, y ese momento se está convirtiendo en un movimiento. Su crecimiento está impulsado por consumidores que buscan alimentos reconfortantes y saludables, pero que al mismo tiempo se sientan frescos, modernos y con inspiración global”.

FullTilt Marketing, una agencia estadounidense especializada en marketing de productos agrícolas y alimentos, ha nombrado al broccolini Verdura del Año 2026, tras analizar conversaciones en redes sociales, comportamiento del consumidor y tendencias culinarias emergentes, apoyándose en la inteligencia alimentaria de Tastewise.

En pocas palabras: tendremos broccolini para rato.

Y si eso no es lo tuyo, tal vez lo sea la col o el repollo, como se le conoce en gran parte de América Latina. Considera esto tu aviso oficial: esta humilde flor de campo no solo se suma a la lista de protagonistas del año, sino que también compartirá reflectores. Según Business Insider, su atractivo es de partida doble: es versátil en la cocina y, además, accesible para todo tipo de presupuestos.

Pensar en el broccolini y la col inevitablemente recuerda una frase del reconocido chef italiano Massimo Bottura: “Encuentra lo especial en los ingredientes cotidianos”. Una idea que, sin duda, pondremos a prueba este año.

Y como en toda buena tendencia gastronómica, la revolución vegetal no se queda solo en los verdes. La fruta también reclama su espacio en 2026, alejándose del papel secundario del postre para convertirse en protagonista de platillos, bebidas y experiencias culinarias completas. La veremos en versiones menos dulces, más sofisticadas y con guiños internacionales, demostrando que comer saludable también puede ser creativo, sorprendente y, sobre todo, delicioso.

Un perfume cítrico que se puede comer

Dentro del universo de los cítricos exóticos que vuelven a marcar tendencia este año, la mano de Buda se impone con una presencia inconfundible, capaz de cautivar desde la primera mirada. Su forma es casi escultórica, como una obra de arte creada por la naturaleza. No hay dos iguales: todas despliegan sus inconfundibles “dedos”, una forma caprichosa que recuerda a las manos de Buda y explica, sin esfuerzo, el origen de su nombre.

No es ácida ni amarga, su sabor es suave, floral y apenas dulce, más cercano a la cáscara de limón que al jugo. Y quizás lo más importante: no está hecha para exprimir. La mano de Buda se ralla, se confita, se infusiona o se usa para perfumar -más un gesto sensorial que un ingrediente tradicional.

Locos por la leche de banana

Corea del Sur vuelve a marcar tendencia, esta vez con la leche de banana. No es un licuado con leche animal, sino una bebida vegetal cremosa que se ha ganado su lugar en cafés y barras de especialidad.

Reconfortante y con dulzor natural, se disfruta cada vez más en cafés, matchas y bebidas frías, especialmente entre quienes buscan reducir el consumo de lácteos sin renunciar al placer.

De acuerdo con el informe anual de tendencias de Kimpton Hotels, que puedes consultar aquí, esta propuesta forma parte de una ola más grande de sabores emergentes y hábitos gastronómicos que marcarán el rumbo hacia 2026.

Un pasaporte gourmet para el 2026:

Para los foodies – o quizás para la cocinera o el cocinero de casa – puede resultar útil tener a la mano una lista breve de los alimentos saludables que marcarán tendencia en 2026, y así sumarse a esta furia gastronómica:

• Broccolini

• Col

• Papa dulce (sweet potato)

• Kabocha (calabaza japonesa)

• Endivias

• Bananas

• Grosella negra (black currant)

• Cítricos exóticos, como:

Yuzu

Kumquat

Lima caviar

Mano de Buda

¿Notas algún patrón?

La razón, según expertos culinarios, es sencilla: se trata de ingredientes ricos en fibra, pero al mismo tiempo reconfortantes. Una elección que responde a la creciente tendencia de cocinar de forma más saludable, sin importar si se trata de alta cocina o de la cocina casera.

¿Qué significa todo esto para mis queridos viajeros?

Esta selección de alimentos se traducirá en platillos distintivos y memorables que pronto encontrarán en las cartas de restaurantes y hoteles, así como en jugos verdes, bebidas y propuestas de coctelería. Chefs rompiendo el molde para tentar el paladar y, al mismo tiempo, derribar el estigma que durante años ha acompañado a muchos de estos ingredientes saludables. Una labor, sin duda, aplaudible en un mundo saturado de comida fácil y ultraprocesada, pobre en nutrientes y excesivamente grasosa.

Por eso, nuestro pasaporte culinario te invita a descubrir lo inesperado: la elegancia del broccolini, la textura crujiente de la endivia, el estallido cítrico de las limas caviar o la profundidad de la grosella negra.

Ahora que ya lo sabes, ¿te atreverías a elegirlos la próxima vez que estés de viaje?