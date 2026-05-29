Bruno Lovera palpita el duelo ante Centro Cultural Argentino de Vila

En una nueva edición de Show Deportivo, dialogamos con Bruno Lovera, jugador del Club Atlético María Juana, quien compartió sus sensaciones en la previa de un compromiso importante para el conjunto auriazul. El próximo domingo, el equipo volverá a presentarse ante su gente cuando reciba a Centro Cultural Argentino de Vila en el estadio Néstor Suppo, en un encuentro clave para seguir sumando en el campeonato.

Durante la entrevista, Lovera analizó el presente del equipo, el trabajo que viene realizando durante la semana y las expectativas de cara al choque frente al conjunto vilense. Además, destacó la importancia de hacerse fuertes como locales y el acompañamiento permanente de los hinchas que fecha tras fecha respaldan al plantel.

La charla completa se realizó junto a Víctor Rinero y Salvador Contarino en Show Deportivo, donde el futbolista del Club Atlético María Juana dejó sus conceptos sobre el partido que se viene y los objetivos del equipo para esta etapa de la temporada.

Escuchá la entrevista completa y conocé todo lo que dijo Bruno Lovera en la previa del encuentro del domingo ante Centro Cultural Argentino de Vila.