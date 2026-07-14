Sofía Baldo representará a la Argentina en el Mundial U17 de Vóley que se disputará en Chile

La joven voleibolista Sofía Baldo, formada en Atlético Sastre, fue confirmada entre las 14 jugadoras que integrarán la Selección Argentina U17 que disputará el Campeonato Mundial de Vóley en Chile, del 6 al 16 de agosto.

La convocatoria fue oficializada por la Federación del Vóleibol Argentino (FeVA) y representa un nuevo paso en la destacada carrera de la deportista santafesina, que desde hace tiempo integra el proceso de desarrollo de Las Panteritas, consolidándose como una de las grandes promesas del vóley nacional.

Un presente que confirma su crecimiento

Baldo ya cuenta con una importante experiencia en selecciones juveniles. Además de haber participado en procesos de la categoría U19 en Europa, fue capitana y abanderada del seleccionado argentino durante el Campeonato Sudamericano disputado en Perú, demostrando liderazgo y un gran nivel dentro de la cancha.

Su evolución deportiva comenzó en las divisiones formativas de Atlético Sastre, donde dio sus primeros pasos antes de convertirse en una de las atacantes más destacadas del país. Su potencia ofensiva, personalidad y capacidad para responder en los momentos decisivos la llevaron a ganarse un lugar estable dentro del seleccionado nacional.

Orgullo para Sastre y la región

La presencia de Sofía Baldo en una cita mundialista también pone en valor el trabajo que realizan los clubes y entrenadores del oeste santafesino en el desarrollo de jóvenes talentos.

Su convocatoria representa un reconocimiento al esfuerzo, la constancia y la formación deportiva que se lleva adelante en la región, posicionando nuevamente a Sastre como una cantera de deportistas de alto rendimiento.

El calendario de Las Panteritas

Argentina integrará un exigente grupo y debutará el 6 de agosto frente a Polonia. Luego enfrentará a España el 7 de agosto, a Brasil el 8 de agosto, a Japón en la cuarta fecha y cerrará la fase de grupos el 11 de agosto frente a Croacia.

El plantel argentino estará conformado por Sofía Baldo, María Pérez, Morena Silva Rodríguez, Martina Boldt, María Torres, Dolores Godoy Pastore, Paula Dianda Bollettini, Lucía Novello, Greta Luboz Méndez, Amparo Barbieri, Antonela Juncos, Paulina Pasero y Danna Peralta Calderón.

El equipo será conducido por Gabriela Puente Vergara como entrenadora principal, acompañada por Luciano Verasio (asistente), Julián Budano (preparador físico), Julián Welschen (estadísticas), María de los Ángeles Lutterotti (kinesióloga) y Tamara Correa (mánager).

Con la ilusión de competir frente a las mejores selecciones del mundo, Sofía Baldo llevará el nombre de Sastre, Santa Fe y Argentina al máximo escenario internacional del vóley de su categoría.