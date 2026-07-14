Convocan a participar del concurso para crear el isologotipo del Núcleo Centro Oeste Santafesino de Bibliotecas Populares

El Núcleo Centro Oeste Santafesino de Bibliotecas Populares lanzó un concurso abierto para diseñar el isologotipo oficial que representará a la institución. La propuesta invita a toda la comunidad a aportar su creatividad y ser parte de la construcción de la identidad visual de una red que promueve la cultura, la lectura y el trabajo conjunto entre bibliotecas.

La convocatoria está dirigida a personas mayores de 16 años que residan en alguna de las localidades que integran el Núcleo, entre ellas María Juana, Garibaldi, Estación Clucellas, Plaza Clucellas, Esmeralda, Sastre, San Jorge, El Trébol, Carlos Pellegrini, Cañada Rosquín, Landeta, Las Petacas, Casas, Colonia Belgrano, Colonia Castelar, María Susana, Piamonte, San Martín de las Escobas y Zenón Pereyra.

Los interesados podrán presentar sus propuestas hasta el 31 de julio, fecha en la que finalizará el período de inscripción del certamen. El diseño ganador recibirá como premio una notebook marca CX, además del reconocimiento de convertirse en la imagen institucional del Núcleo.

Una identidad para una red de bibliotecas

El Núcleo Centro Oeste Santafesino de Bibliotecas Populares reúne a distintas bibliotecas de la región con el objetivo de compartir experiencias, generar capacitaciones, brindar asesoramiento mutuo y organizar actividades culturales en conjunto.

Su misión está centrada en fortalecer el trabajo colaborativo entre las instituciones, promover la cooperación y garantizar el acceso a la cultura para toda la comunidad.

Últimas semanas para participar

La organización recordó que ya transitan las últimas semanas del concurso, por lo que invitan a diseñadores, estudiantes, artistas y a cualquier persona con interés en la creatividad a presentar su propuesta.

La iniciativa representa una oportunidad para que una idea se convierta en la imagen oficial de una red de bibliotecas populares que trabaja diariamente por la promoción de la lectura, la educación y la cultura en el centro oeste santafesino.