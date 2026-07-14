Entrevista a Ricardo y Agustina Gastaldi: el reconocimiento nacional e internacional que recibió Gastaldi Distribuciones

En los estudios de Radio María Juana recibimos la visita de Agustina Gastaldi y Ricardo Gastaldi, representantes de Gastaldi Distribuciones, quienes compartieron la experiencia de los recientes viajes de reconocimiento que la empresa realizó tras ser distinguida por dos de las compañías más importantes del país: Georgalos y PepsiCo.

La firma, distribuidora oficial de ambas marcas, volvió a ser premiada por el cumplimiento de objetivos, la excelencia en las auditorías y el compromiso demostrado en la gestión comercial, participando de dos programas de capacitación e incentivos que tuvieron como destinos Aruba y Dallas (Estados Unidos).

Los viajes forman parte de los programas de reconocimiento que Georgalos y PepsiCo organizan para distinguir a sus mejores distribuidores oficiales, premiando el desempeño alcanzado en indicadores como calidad de gestión, desarrollo comercial, cumplimiento de objetivos de ventas y auditorías.

En el caso de Georgalos, Ricardo Gastaldi participó en Aruba del programa de distribuidores “Hermes”, una experiencia que reunió a los principales representantes de la empresa de todo el país. Allí pudo intercambiar experiencias con otros distribuidores, participar de capacitaciones y conocer nuevas herramientas para seguir fortaleciendo el crecimiento de la compañía.

Por otra parte, el reconocimiento de PepsiCo llegó a través del programa “Rumbo”, denominado Viaje de Buenas Prácticas, que tuvo como destino la ciudad de Dallas. Durante la estadía, los participantes recorrieron una planta industrial de la empresa para conocer sus procesos de producción, logística e innovación, además de compartir jornadas de capacitación e intercambio profesional.

Como parte del premio, también tuvieron la oportunidad de asistir al partido entre Argentina y Jordania, una experiencia organizada por PepsiCo en su carácter de uno de los principales patrocinadores de la FIFA.

Durante la entrevista, Ricardo Gastaldi destacó que es la primera vez que la empresa obtiene en un mismo año los reconocimientos otorgados por ambos proveedores, un logro que refleja el crecimiento sostenido y el trabajo desarrollado por todo el equipo.

Además, recordó que en las auditorías del año anterior la empresa había finalizado en el cuarto lugar, mientras que el esfuerzo realizado durante los últimos meses permitió alcanzar el tercer puesto, ubicación que les abrió las puertas para participar del Viaje de Buenas Prácticas. Este reconocimiento está reservado únicamente para propietarios y gerentes de las distribuidoras que se ubican entre los tres mejores de cada programa de evaluación.

Los programas de Georgalos y PepsiCo contemplan exigentes indicadores de desempeño vinculados al cumplimiento de lineamientos comerciales, auditorías, desarrollo de mercado y objetivos de ventas, con el objetivo de promover la mejora continua entre sus distribuidores oficiales.

Para Gastaldi Distribuciones, estas distinciones representan un importante respaldo al trabajo diario y consolidan a la empresa como una de las distribuidoras de referencia dentro de las redes comerciales de ambas compañías, llevando el nombre de María Juana a escenarios internacionales gracias al compromiso, la capacitación y la búsqueda permanente de la excelencia.