Bianciotto y Russi se consagraron campeones de la 5ª etapa de la Liga Penta Padel Tour

Durante el fin de semana se disputó en Chacras Padel la 5ª etapa de la Liga Penta Padel Tour, donde los mejores exponentes de la Categoría 6ª Caballeros protagonizaron una nueva jornada de competencia con encuentros de gran nivel.

El título quedó en manos de la dupla integrada por Ariel Bianciotto y Guillermo Russi, quienes se consagraron campeones tras una destacada actuación a lo largo del certamen.

Por su parte, Lidandro Pairetti y Nicolás Vassallo completaron un gran torneo y finalizaron como subcampeones, luego de alcanzar la final de esta quinta fecha del circuito.

Con una importante participación de jugadores y un excelente marco deportivo, la Liga Penta Padel Tour continúa consolidándose como uno de los principales certámenes de pádel de la región, ofreciendo un espacio de competencia y crecimiento para deportistas de distintos niveles.

Resultados – Categoría 6ª Caballeros