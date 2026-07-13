FiNaCo 2026 confirmó su grilla artística: Jorge Rojas y Eugenia Quevedo serán las grandes figuras en San Vicente

La ciudad de San Vicente ya comienza a palpitar una nueva edición de la Fiesta Nacional de la Cosechadora (FiNaCo), uno de los eventos productivos y culturales más importantes de la región, que en 2026 volverá a reunir a miles de visitantes con una propuesta que combina innovación para el sector agropecuario y espectáculos de primer nivel.

La organización confirmó la grilla artística para la edición que se desarrollará los días 12 y 13 de septiembre, en el marco de una mega muestra que se extenderá durante tres jornadas consecutivas.

Entre los artistas principales se destacan Jorge Rojas y Matías Rojas, quienes serán los encargados de animar la noche del sábado, mientras que el gran cierre estará a cargo de LBC & Eugenia Quevedo, una de las bandas de cuarteto con mayor convocatoria del país.

Como cada año, FiNaCo se posiciona como un espacio de referencia para el sector agroindustrial, convocando a productores, empresarios, instituciones y público en general. Durante la exposición se podrán recorrer muestras estáticas y dinámicas, conocer las últimas tecnologías aplicadas al agro y participar de diversas actividades vinculadas al desarrollo productivo.

Pero la propuesta va mucho más allá del campo. La fiesta también ofrece una amplia agenda de espectáculos musicales, espacios gastronómicos, exposiciones comerciales y actividades recreativas para toda la familia, convirtiéndose en uno de los eventos más esperados del calendario regional.

Con una combinación de tradición, innovación y entretenimiento, FiNaCo 2026 buscará reafirmar su lugar como una de las exposiciones más importantes del centro del país, fortaleciendo el vínculo entre la producción, la industria y la comunidad.

Además, el equipo de Identidad Regional realizará una cobertura especial del evento, acompañando cada una de las actividades de una fiesta que año tras año continúa creciendo y consolidándose como un verdadero orgullo para San Vicente y toda la región.