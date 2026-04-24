Cadetes de “Semillero de Fuego” continúan su formación con capacitación en rescate vehicular

En el día de la fecha, los integrantes de la Escuela de Cadetes “Semillero de Fuego” de la Asociación de Bomberos Voluntarios de María Juana llevaron adelante una nueva jornada de capacitación, reafirmando su proceso de formación dentro del cuerpo.

En esta oportunidad, los cadetes recibieron instrucción teórica en rescate vehicular, abordando contenidos fundamentales como técnicas de extracción y liberación de personas, además del reconocimiento y uso de herramientas específicas utilizadas en este tipo de intervenciones.

Asimismo, la jornada incluyó la continuidad de la formación en orden cerrado, un aspecto clave que fortalece la disciplina, la organización y la cohesión grupal dentro del equipo.

Desde la institución destacaron que cada instancia de aprendizaje representa un paso importante en la preparación de los futuros bomberos, entendiendo que cada conocimiento adquirido hoy se convierte en una herramienta esencial para actuar con eficacia y salvar vidas en el futuro.