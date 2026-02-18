Calvo entregó equipamiento y aportes a escuelas de San Vicente para fortalecer la inclusión y la calidad educativa

El senador provincial Alcides Calvo realizó la entrega de equipamiento a establecimientos educativos de la ciudad de San Vicente, en un encuentro destinado a acompañar el trabajo que llevan adelante las comunidades educativas y fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

Junto a las dirigentes locales Fiama Tarabella y Ludmila López, Calvo recorrió las instalaciones de la Escuela Especial N° 2073, acompañado por su directora Carina Vanzetti, además de la directora del Jardín de Infantes N°107 María Concepción Pinciroli, Luciana Gariglio, y el director de la Escuela de Enseñanza Técnica N°292 Tte. de Fragata Santiago Barattero, Esteban Volpe. Todas las instituciones fueron beneficiadas con equipamiento y aportes gestionados a través del Senado provincial.

Durante la visita, dialogaron sobre la importante tarea que desarrollan en la atención y contención de niños, niñas y jóvenes, así como también sobre los proyectos en marcha y los desafíos actuales vinculados al fortalecimiento de la inclusión, la mejora de los espacios educativos y la necesidad de contar con herramientas adecuadas para el desarrollo de las actividades pedagógicas.

En el marco del encuentro, se concretó la entrega de un proyector y equipos de aire acondicionado para cada establecimiento, con el objetivo de mejorar las condiciones edilicias y pedagógicas, brindando mayor comodidad a alumnos, docentes y personal, favoreciendo además la incorporación de recursos tecnológicos en el aula y la creación de un entorno más adecuado para el aprendizaje y la integración.

Al respecto, Calvo expresó: “Acompañar a las instituciones educativas, y en especial a aquellas que cumplen un rol tan importante en la inclusión, es una prioridad. Estas entregas buscan mejorar las condiciones de aprendizaje y respaldar el esfuerzo diario de quienes trabajan por una educación con igualdad de oportunidades”.