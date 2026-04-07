Calvo impulsa la creación de un Régimen Provincial de Cortinas Arbóreas para fortalecer la protección ambiental

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, presentó en la Legislatura de Santa Fe un proyecto de ley que propone la creación del Régimen Provincial de Cortinas Arbóreas de Protección Ambiental, Sanitaria y Territorial. La iniciativa surge a partir de inquietudes planteadas por productores agropecuarios y entidades del sector rural, y busca consolidar políticas de cuidado ambiental y ordenamiento territorial en toda la provincia.

La propuesta establece un marco normativo complementario a la Ley Provincial 13.836, orientado a planificar, promover e implementar sistemas de cortinas arbóreas en zonas urbanas, periurbanas y rurales. Estas estructuras vegetales cumplen un rol estratégico al reducir la dispersión de partículas, mitigar la deriva de productos, disminuir ruidos y olores, proteger los suelos frente a la erosión y mejorar las condiciones ambientales en territorios donde conviven actividades productivas y poblaciones.

Además, el proyecto destaca la importancia de las cortinas arbóreas en la conservación de la biodiversidad y en la provisión de servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, la regulación del ciclo hídrico y la mejora del microclima. En este sentido, también se las reconoce como herramientas clave para la mitigación y adaptación al cambio climático, en línea con la Ley Provincial 14.019 y los principios ambientales de la Constitución Nacional y provincial.

Entre los puntos centrales, la iniciativa contempla la creación de un Plan Provincial de Cortinas Arbóreas, que permitirá identificar áreas prioritarias, definir criterios técnicos y articular acciones entre el Estado provincial, municipios, comunas, instituciones académicas y sectores productivos. Asimismo, prevé una implementación gradual, con prioridad en zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, junto a programas de asistencia técnica, provisión de ejemplares desde viveros provinciales e incentivos para productores.

El proyecto también incorpora la creación de un Programa Provincial de Certificación de Servicios Ecosistémicos, destinado a reconocer aquellas implantaciones que superen estándares mínimos, facilitando su vinculación con políticas climáticas, incentivos ambientales y mecanismos de compensación de emisiones.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, encargado de la planificación, fiscalización y coordinación de estas políticas. “El objetivo es dotar a la provincia de una herramienta moderna que permita compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental, fortaleciendo la planificación territorial y mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades”, expresó Calvo.

Finalmente, la iniciativa invita a municipios y comunas a adherir a la normativa, promoviendo un trabajo conjunto entre los distintos niveles del Estado para avanzar en políticas ambientales sostenibles en todo el territorio santafesino.