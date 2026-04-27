Calvo impulsa un proyecto para crear el Régimen Provincial de Cortinas Arbóreas en Santa Fe

El senador provincial por el departamento Castellanos, Alcides Calvo, presentó en la Legislatura de la Provincia de Santa Fe un proyecto de ley que propone la creación del Régimen Provincial de Cortinas Arbóreas de Protección Ambiental, Sanitaria y Territorial, una iniciativa orientada a fortalecer las políticas ambientales y de ordenamiento territorial en todo el territorio santafesino.

La propuesta surge a partir de inquietudes planteadas por productores agropecuarios y entidades del sector rural, y busca establecer un marco normativo específico que complemente la Ley Provincial 13.836. El objetivo es planificar, promover e implementar sistemas de cortinas arbóreas en áreas urbanas, periurbanas y rurales, con el fin de mitigar los impactos ambientales derivados de diversas actividades productivas y humanas.

Según explicó el legislador, estas barreras vegetales cumplen un rol clave en la protección del ambiente, ya que permiten reducir la dispersión de partículas, disminuir la deriva de productos, atenuar ruidos y olores, proteger los suelos frente a la erosión y mejorar las condiciones ambientales en zonas donde conviven actividades productivas con asentamientos humanos.

Además, las cortinas arbóreas aportan beneficios fundamentales en la conservación de la biodiversidad y en la provisión de servicios ecosistémicos, como la captura de carbono, la regulación del ciclo hídrico y la mejora del microclima. En ese sentido, la iniciativa también las reconoce como herramientas de mitigación y adaptación al cambio climático, en línea con lo establecido por la Ley Provincial 14.019 y los principios ambientales de la Constitución.

Entre los puntos destacados del proyecto se encuentra la creación de un Plan Provincial de Cortinas Arbóreas, que permitirá identificar áreas prioritarias, definir criterios técnicos y coordinar acciones entre el Estado provincial, municipios, comunas, instituciones académicas y el sector productivo. También se prevé una implementación gradual, priorizando zonas de mayor vulnerabilidad ambiental, junto con programas de asistencia técnica, provisión de plantas desde viveros provinciales e incentivos para productores.

Otro aspecto relevante es la creación de un Programa Provincial de Certificación de Servicios Ecosistémicos, que reconocerá aquellas implantaciones que superen los estándares mínimos, permitiendo su vinculación con políticas climáticas, incentivos ambientales y mecanismos de compensación de emisiones.

La autoridad de aplicación será el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de Santa Fe, encargado de la planificación, fiscalización y coordinación del régimen en toda la provincia.

“El objetivo es dotar a Santa Fe de una herramienta moderna que permita compatibilizar el desarrollo productivo con la protección ambiental, fortaleciendo la planificación territorial y mejorando la calidad de vida de nuestras comunidades”, expresó Calvo.

Finalmente, el proyecto invita a municipios y comunas a adherir a la normativa, promoviendo un trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado para consolidar políticas ambientales sostenibles en toda la provincia.