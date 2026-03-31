Calvo participó de la cena del nuevo Club de Abuelos de María Juana y destacó su rol social

El senador provincial Alcides Calvo formó parte de la cena organizada por el nuevo Club de Abuelos de María Juana, un evento que reunió a más de 250 personas en las instalaciones del Bar del Club Atlético María Juana. La velada contó con la presencia del presidente de la institución, Horacio Marinone, integrantes de la comisión directiva, la presidenta comunal Zulma Maciel, el referente local Julio Acosta y delegaciones de clubes de abuelos de localidades vecinas como San Vicente, Margarita, El Trébol y Cañada Rosquín.

La jornada se desarrolló en un clima de celebración y comunidad, combinando propuestas gastronómicas, música en vivo y espacios de encuentro entre los asistentes. Este tipo de iniciativas refuerzan la importancia de los clubes de abuelos como ámbitos de participación activa, integración y bienestar para los adultos mayores, consolidándose como pilares fundamentales dentro del entramado social y cultural de cada localidad.

Durante el encuentro, Calvo destacó el trabajo que llevan adelante estas instituciones: “Estos encuentros reflejan el enorme compromiso de los clubes de adultos mayores, que son espacios fundamentales donde se construye comunidad. Quiero felicitar a la nueva comisión directiva por la organización de este evento y renovar el compromiso de seguir acompañando y fortaleciendo a las instituciones intermedias de todo el Departamento Castellanos”.

El evento dejó en evidencia el valor del esfuerzo colectivo y la importancia de sostener estos espacios con propuestas sociales, culturales y recreativas, que permiten a los adultos mayores mantenerse activos y plenamente integrados en la vida comunitaria.